تأجيل قضيتين تتعلّقان بسهام بن سدرين وآخرين إلى 19 فيفري المقبل

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل النظر في قضيّتين تتعلّقان بملفات فساد مالي شملت الأبحاث فيها سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، إلى جانب عضو سابق بالهيئة ورجل الأعمال سليم شيبوب.



وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 19 فيفري المقبل استجابة لطلبات تقدّم بها محامو المتهمين.







وتتعلّق القضية الأولى بشبهات تدليس التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، في حين تتعلّق القضية الثانية بالقرار التحكيمي الصادر في إطار ملف المصالحة الخاص برجل الأعمال سليم شيبوب مع الدولة.





وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، خلال شهر فيفري الماضي، الإبقاء على سهام بن سدرين في حالة سراح في هذه القضية، مع تحجير السفر عليها.

