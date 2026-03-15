بلدية مدنين تنفذ 3 قرارات هدم لمباني متداعية للسقوط

نفذت المصالح البلدية والامنية بمدنين 3 قرارات هدم لمباني متداعية للسقوط داخل المدينة بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية والترتيبية اللازمة وذلك في اطار الحرص على سلامة المواطنين وحماية الارواح والممتلكات وفق ما اوردته بلدية مدنين على صفحتها الرسمية .وقامت بلدية مدنين بتدخلات مرافقة عند تنفيذ عملية الهدم حيث امنت محيط الاشغال ووضعت حواجز الوقاية اللازمة مع اتخاذ كل الاحتياطات لضمان سلامة المتساكنين والمارة والاجوار ما جعل عملية الهدم تتم في ظروف امنة.واكدت البلدية مواصلة تدخلاتها الوقائية لمعالجة المباني الايلة للسقوط في اطار الحفاظ على السلامة العامة والارتقاء بجمالية المحيط العمراني بالمدينة.