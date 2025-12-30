Babnet   Latest update 07:18 Tunis

«صاحبك راجل» في القاعات المغربية

يستعدّ الجمهور المغربي لمتابعة الجزء الثاني من الفيلم التونسي الكوميدي صاحبك راجل، الذي سيُعرض ابتداءً من منتصف شهر جانفي القادم في مختلف قاعات السينما بالمملكة، ليواصل رحلة النجاح التي حققها الجزء الأوّل، ويقدّم جرعة جديدة من الكوميديا المصحوبة برسائل اجتماعية هادفة.

ويواصل الفيلم في هذا الجزء معالجة قضايا اجتماعية حسّاسة، من بينها البطالة، واستهلاك المخدّرات، وعلاقة المواطن بالأمن، وسوء استغلال النفوذ، وذلك ضمن قالب درامي كوميدي يمزج بين التراجيديا والضحك، في أسلوب يعكس روح التجديد في السينما التونسية.


وتدور أحداث العمل حول شرطيين مختلفين تماماً في شخصيتيهما: الأوّل متهوّر وطائش، والثاني نزيه وصارم ومخلص لعائلته، حيث يعيش المشاهد سلسلة من المواقف المشحونة بالحركة والكوميديا، تعكس صراعات المجتمع اليومية، مع الحرص على ملامسة أفكار وأحاسيس الجمهور.


الفيلم من إخراج قيس شقير، وسيناريو زين العابدين المستوري وأحمد الصيد وقيس شقير، وهو فريق أثبت قدرته على المزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بأسلوب جذّاب.

ويجمع العمل نخبة من أبرز نجوم التمثيل والكوميديا في تونس، من بينهم كريم الغربي، ياسين بن قمرة، صلاح مصدق، سفيان الداهش، يونس الفارحي، كوثر الباردي، نور الدين بوحجبة، لبنى السديري ومحمد السويسي، إلى جانب مشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة، فضلاً عن مشاركة خاصّة للفنان الشعبي هشام سلام.

ويتولّى مجمع القوبنطيني إنتاج وتوزيع العمل، في استمرار للتعاون الذي انطلق مع الجزء الأوّل، بما يؤكّد حرص المنتجين على تقديم محتوى سينمائي يجمع بين الكوميديا والرسالة الاجتماعية، ويخاطب مختلف شرائح الجمهور.

ووفق الجريدة الألكترونية المغربية هسبريس , يأتي عرض الفيلم في القاعات السينمائية المغربية في سياق الانفتاح المتزايد للجمهور على الإنتاجات المغاربية، ولا سيما التونسية منها، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ حضورها بفضل جرأتها في تناول القضايا الاجتماعية بلغة فنية تجمع بين النقد والضحك، وتعزّز التبادل الثقافي والسينمائي بين تونس والمغرب.
