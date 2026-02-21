Babnet   Latest update 19:31 Tunis

مسابقات الاندية الافريقية: استعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم "الفار" ابتداء من الدور ربع النهائي (الكاف)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6229e5a6763d88.34274568_klgohqfneijpm.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 19:31
      
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بأن تقنية حكم الفيديو المساعد للتحكيم (فار), سيتم استعمالها انطلاقا من الدور ربع النهائي و إلى غاية الدور النهائي لمنافستي رابطة الأبطال و كأس الكنفدرالية .
و على صعيد أخر, تلقت الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي, طلبا من الهيئة الكروية الإفريقية يتعلق بتحديد الملاعب التي تستجيب لشروط الكاف و المعايير الميدانية الجيدة لاحتضان مباريات المنافستين اعتبارا من الدور ربع النهائي.
يذكر ان الترجي الرياضي يلاقي الاهلي المصري في ربع نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا حيث تدور مباراة الذهاب في تونس و الاياب بالقاهرة.
