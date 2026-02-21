Babnet   Latest update 22:37 Tunis

الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي" استهدفت قطاعات حيوية في الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699a1708be5de2.20665046_nkfhmeqjolpgi.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 21:31
      
أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات إحباط هجمات سيبرانية ذات طابع إرهابي استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في محاولة لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية.

وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن طبيعة الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات التصيد الإلكتروني الممنهجة التي استهدفت المنصات الوطنية، إضافة إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة.


وأفاد بأن ذلك يعكس تطورا نوعيا في أساليب الجماعات الإرهابية وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في تنفيذ هجماتها الرقمية.


وأكد أن سلامة الأفراد، وحماية البيانات الشخصية، واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى، وأن المنظومة الوطنية للأمن والدفاع السيبراني تعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، وبالتعاون مع مزودي الخدمات والجهات الوطنية والدولية والمنظمات المختصة، إضافة إلى الاستفادة من شراكات وخبرات تقنية دولية متقدمة، وذلك بهدف تعزيز الحماية، وتسريع التعافي، ورفع مستوى المرونة الرقمية الوطنية.

وشدد المجلس على التزامه الكامل بحماية الفضاء الرقمي، وصون الاستقرار، ورفض استهداف البنى الحيوية والخدمات المدنية.

وحث مجلس الأمن السيبراني الجميع على الإبلاغ عن أي تهديدات سيبرانية أو محاولات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يضمن سلامة أمن الدولة الرقمية واستمرارية مؤسساتها في مختلف الظروف والأوقات.

المصدر: وام
السبت 21 فيفري 2026 | 3 رمضان 1447
