قافلة صحية بالقلعة الصغرى في إطار دعم مجهودات الدولة في مجال الإحاطة الصحية وتقريب الخدمات من المواطني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026 - 23:26
      
انتظمت، اليوم السبت، بدار الشباب بالقلعة الصغرى من ولاية سوسة، قافلة صحية مجانية ومتعددة الاختصاصات تحت شعار "صحتك أمانة في شهر الرحمة"، وذلك في إطار دعم مجهودات الدولة في مجال الإحاطة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري.

وأكد والي الجهة بالمناسبة، أن هذه المبادرة التضامنية تجسد الدور الاجتماعي للدولة، وتمثل فرصة لتعزيز خدمات التقصي المبكر وتشخيص الأمراض، خاصة لفائدة متساكني المناطق التي تحتاج إلى مزيد دعم في الاختصاصات الطبية الدقيقة، وفق ما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لولاية سوسة على شبكة فيسبوك .


وشملت القافلة عيادات مجانية في عدد من الاختصاصات، من بينها طب النساء والتوليد، وطب الأسنان، وأمراض القلب، وأمراض الغدة الدرقية، إلى جانب إجراء فحوصات لتقصي ضغط الدم وداء السكري. كما تضمنت ورشة للتثقيف والتوعية الصحية بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية ودعم السلوك الصحي السليم.
وشارك في تأمين خدمات القافلة 12 إطارا طبيا و14 إطارا شبه طبي، حيث شهدت إقبالا هاما من قبل المواطنين الذين عبروا عن استحسانهم لهذه المبادرة.

وقد انتظمت القافلة الصحية ببادرة من المستشفى المحلي بالقلعة الصغرى بالتعاون مع جمعية المنتدى الدولي للثقافة والتنمية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بسوسة.
وحضر فعاليات القافلة كل من الكاتب العام للولاية، ومعتمد القلعة الصغرى، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير شؤون بلدية القلعة الصغرى، والمدير الجهوي للصحة، والمندوب الجهوي للشباب والرياضة، ورئيس المجلس الجهوي، إلى جانب عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية وممثلين عن الكشافة التونسية.
