عمادة الأطباء تقرّر مقاضاة برنامج تلفزي بعد بثّ حلقة تروّج لعلاج السرطان بطرق غير علمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67874f114ddf65.64859805_ejlngpihqmkfo.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنه سيتقدّم رسميًا بشكاية ضد أحد البرامج التلفزية الذي بثّ حلقة تناولت ما وصفته العمادة بـ"إمكانية علاج السرطان بالتطبّب والتدجيل والحشائش" عبر شخص لا علاقة له بالطب، معتبرة أن ذلك يمثّل خطرًا مباشرًا على صحة المواطن التونسي.



وأكّدت العمادة أن علاج مرض السرطان يخضع لبروتوكولات طبية دقيقة وأدوية خصوصية، تُوصف حصريًا من قبل الأطباء المختصين، وهي بروتوكولات أثبتت نجاعتها علميًا ولا يمكن استبدالها بممارسات غير موثقة.









وكانت رئيسة هيئة الأطباء التونسيين قد أصدرت بيانًا حول ما تم بثّه مساء الأحد على قناة "الحوار التونسي"، من محتوى يروّج للطب التقليدي كبديل للطب المبني على الأدلة.



وجاء في البيان أنّ "هذا البرنامج وهذه التدخلات المقدّمة دون تأطير علمي أو تنبيه مسبق تُضلّل الجمهور، وتُبسّط ممارسات غير مثبتة علميًا، وقد تتسبب في تأخير تشخيص أو علاج حالات مرضية خطيرة".



وأضافت العمادة أن ما تمّ الترويج له "يتعارض مع أسس الطب المبني على البيانات العلمية، ومع الالتزامات الأخلاقية الواردة بمدوّنة أخلاقيات مهنة الطب، وخاصة ما يتعلق بحماية الجمهور ومكافحة الشعوذة". وكانت رئيسة هيئة الأطباء التونسيين قد أصدرت بيانًا حول ما تم بثّه مساء الأحد على قناة "الحوار التونسي"، من محتوى يروّج للطب التقليدي كبديل للطب المبني على الأدلة.وجاء في البيان أنّ "هذا البرنامج وهذه التدخلات المقدّمة دون تأطير علمي أو تنبيه مسبق تُضلّل الجمهور، وتُبسّط ممارسات غير مثبتة علميًا، وقد تتسبب في تأخير تشخيص أو علاج حالات مرضية خطيرة".وأضافت العمادة أن ما تمّ الترويج له "يتعارض مع أسس الطب المبني على البيانات العلمية، ومع الالتزامات الأخلاقية الواردة بمدوّنة أخلاقيات مهنة الطب، وخاصة ما يتعلق بحماية الجمهور ومكافحة الشعوذة".