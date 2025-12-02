Babnet   Latest update 20:14 Tunis

بودربالة يطلب تحقيقًا إداريًا بعد تجاوز عدد المصوّتين عددَ الحاضرين في الجلسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f33012f5b63.20597960_hekfliqjpngmo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 18:39
      
طالب رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، بفتح تحقيق إداري إثر اكتشافه أن عدد النواب الذين صوّتوا على أحد الفصول كان أكبر من عدد النواب الحاضرين فعليًا في الجلسة العامة.

وقد قام بودربالة برفع الجلسة مؤقتًا في مرحلة أولى في انتظار إجراء التحقيق، قبل أن يتراجع موضحًا أن "بعض النواب ربما غادروا القاعة مباشرة بعد التصويت"، وفق تعبيره.



وأكد رئيس البرلمان أنه سيتم، مستقبلاً، التثبت بدقّة في عدد المصوّتين لضمان شفافية عملية التصويت واحترام الإجراءات داخل الجلسات.



Babnet

