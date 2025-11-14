سليم المراكشي: “اتحاد الشغل يقدّم مؤسسات صفاقس ككبش فداء… والمفاوضات لا تُجرى جهوياً”

في حوار على أمواج إذاعة الديوان أف أم، ردّ سليم المراكشي، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، على الاتهامات المتبادلة بين المنظمتين بخصوص الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدعوة إلى الإضراب “غير قانونية ولا تستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي”.



بيان الأعراف: تحذير من “إضرار السلم الاجتماعي”



“لا مفاوضات اجتماعية على المستوى الجهوي”



“لماذا صفاقس وحدها؟”



أسباب اعتبار الإضراب “غير قانوني”



“لسنا بوقاً للسلطة… نحن نمثل المؤسسات”



الإضراب حق… لكن للعمال أيضاً حق العمل



المراكشي أعاد التذكير بمحتوى البيان الذي أصدره اتحاد الأعراف بصفاقس، والذي حمّل فيه اتحاد الشغل مسؤوليةمن:* أضرار بالمؤسسات،* تعطيلات في أجور العمال،* تجاوزات قد تمسّ حرية العمل.وأكّد أن ما ورد في برقية الإضراب يتضمن “”، مشيراً إلى أنّه يحق للمؤسساتفي هذا الإطار.وأوضح المراكشي أن:ينصّ على أنّبين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.* لم يحدث مطلقاً في تونس أن تمت مفاوضات للأجوروأضاف:المراكشي عبّر عن استغرابه من تركيز اتحاد الشغل الجهوي على صفاقس تحديداً، قائلاً:* “إذا كانت هناك رغبة في حركة رمزية، فلتكن وطنية لا جهوية.”* “كل مرة تتعثر المفاوضات في تونس، يُقدَّم قطاع صفاقس ككبش فداء.”وأشار إلى أنّ بعض المستثمرين أصبحوا يعتبرون الوضع في صفاقس غير مستقر، لدرجة أنّ أحدهموفق المراكشي، الإضراب المعلن يفتقد لأساس قانوني للأسباب التالية:* المطلب الرئيسي هو، وهو اختصاصلا يحق للجهات التفاوض فيه.* العديد من المؤسسات المعنية تربطهاقائمة، ولا يمكنها قانونياً إجراء مفاوضات موازية.* برقية الإضراب تضمّنت، وهو ما اعتبره “تعدّياً على حرية العمل”.وردّ المراكشي على توصيف اتحاد الشغل لاتحاد الأعراف بأنه، قائلاً:شدّد المتحدث على أنّ:* الإضراب حق دستوري،* لكن* ومن يدخل في إضراب غير قانوني “يتحمّل مسؤولية عواقب ذلك”.وفي ختام المداخلة، أكّد المراكشي أن اتحاد الأعراف يظلّ مستعداً للحوار “”، مع رفض أي خطوة من شأنها “تشويه مناخ الاستثمار في صفاقس وإرباك المؤسسات”.