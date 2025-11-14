اتحاد الشغل بصفاقس: إضراب الـ68 مؤسسة “خيار نضالي مشروع” وسط تعطل المفاوضات الاجتماعية

في مداخلة ضمن برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم مع الإعلامية هدى الورغمي، أكّد محمد عباس، الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن الخلاف القائم مع منظمة الأعراف سببه عدم فهم لطبيعة الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه يأتي بعد تعطل المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور سنة 2025.



خلفية الخلاف: مفاوضات انطلقت ثم توقفت



تحفظات على مشروع قانون المالية



لماذا 68 مؤسسة فقط؟



ردّاً على اتهامات الأعراف



حول آليات الزيادة في الأجور داخل المؤسسات



وفق الاتحاد الجهوي للشغل، انطلقت المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص منذبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. وتم الاتفاق على مواصلة التفاوض بعد عودة الوفود من اجتماعات منظمة العمل الدولية.لكن، بعد شهر جوان،رغم مراسلات متعددة من المركزية النقابية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئناف المفاوضات.أوضح محمد عباس أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن فقرة تنص على أن، وهو ما اعتبره “” الذي ينص على أن المفاوضات الاجتماعية تتم بين الطرفين الاجتماعيين وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وليس بقرار أحادي.كما أشار إلى أن القطاع العام والوظيفة العمومية تمتعا بزيادة سنة 2025، في حين يُراد للقطاع الخاص أن تمر عليه السنةعباس أوضح أن الإضراب، بل هو قرار اتخذته، التي وجّهت برقيات إضراب مباشرة إلى مؤجّريها مطالبة بزيادة أجور سنة 2025.وبيّن أن:* المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية* المؤسسات التي توصّلت لاتفاقات مع النقابات بشأن زيادة 2025* العدد قابل للانخفاض قبل يوم الإضراب، لأن المؤسسة التي تتوصل لاتفاقاعتبر اتحاد الشغل بصفاقس أن منظمة الأعراف في الجهة تتكرر لديها نفس المواقف كلما تعثرت المفاوضات الاجتماعية، مذكّراً بأن صفاقس خاضت:دفاعاً عن انطلاق جولات التفاوض.وأضاف أن بعض تصريحات منظمة الأعراف الحالية “”، وكان الأولى أن تصدر بيانات “تدعم الاستثمار وتناقش المشاكل الهيكلية للمؤسسات بدل مهاجمة النقابيين”.عباس أوضح أن بعض أرباب العمل قبلوا مبدئياً بزيادة 2025 وفقاً لارتفاع، وأن النسب تختلف بين 7% و8.5% حسب المؤسسات، مبيناً أن كل مؤسسة تتفق منفردة إلى أن تُستأنف المفاوضات الوطنية.* الإضراب* الدولة مطالَبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية وعدم ترك سنة 2025 دون زيادة.مع منظمة الأعراف، وكل نقابة تتعامل مباشرة مع مؤجرها.* عدد المؤسسات المعنية بالإضرابمع تواصل الاتفاقات الثنائية.وفي ختام الحوار، عبّر عن أمله في أن يتم استدعاء الأطراف إلى جلسة صلحية على المستوى الجهوي لتجنب التصعيد، مؤكداً: