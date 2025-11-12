Babnet   Latest update 20:46 Tunis

فيديو لقصر يهشمون منزل عمهم و يعتدون على زوجته يثير غضبا ... زوجة العم تروي التفاصيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914d3e48c2657.11228595_phneioglkmqfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 19:27
      
أثار مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا، بعد أن أظهر مجموعة من الشبان يقومون بتهشيم منزل عمّهم والاعتداء على زوجته في منطقة حي الزهور 4.
وقد استضاف برنامج "60 دقيقة" الذي تقدّمه هدى الورغمي على إذاعة الديوان، عايدة، وهي زوجة العم وصاحبة الفيديو، لتروي تفاصيل الحادثة وما عاشته من عنف وترويع.


رواية زوجة العم

قالت عايدة إنها تعيش منذ فترة نزاعًا متواصلاً مع عائلة زوجها حول الميراث وتقسيم الممتلكات، مؤكدة أن ما وقع يوم 10 نوفمبر لم يكن الحادث الأول من نوعه، بل حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات متكرّرة.
وأضافت أن أحد الورثة، وهو ابن سلفها، لم يقبل بنصيبه في الإرث وحاول الاستيلاء على "الجنينة" التي تمثّل مدخل منزلهم، موضحة أن الاعتداء الأخير حصل مباشرة بعد جلسة في المحكمة لم تكن نتيجتها في صالحه.

وتابعت قائلة:
"كنت وحدي في الدار، وبدأوا يرمون بالحجارة ثم اقتحموا المنزل وكسّروا الباب ودخلوا بالعنف... حاولت نداء المساعدة وصوّرت الفيديو لتوثيق الاعتداء."

استمرار الاعتداءات وغياب الردع

أكدت المتدخلة أن الاعتداءات لم تتوقف منذ عامين رغم الشكاوى المتكررة التي تقدّمت بها، قائلة إنها وعائلتها يعيشون "في رعب دائم"، خصوصًا بعد أن طالت الاعتداءات أبناءها الصغار أيضًا.
وأضافت:
"بناتي يعيشون في خوف، والجيران كذلك متضررون من سلوك المعتدين... ما صارش ردع حقيقي رغم تدخل الأمن في أكثر من مرة."

نداء إلى السلطات

من جانبها، شددت مقدمة البرنامج هدى الورغمي على خطورة الحادثة، معتبرة أن مثل هذه الأفعال تمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي، ودعت النيابة العمومية والسلطات القضائية إلى التدخل العاجل لإنصاف العائلة المتضررة ووضع حدّ لهذه الاعتداءات المتكرّرة.

وخُتمت الحلقة بنداء موجّه إلى الرأي العام والجهات الأمنية بـ"التحرّك السريع قبل أن تتحول مثل هذه الخلافات العائلية إلى جرائم مأساوية تهدد أرواح الأبرياء".


Heure à Tunis :
*.*.*