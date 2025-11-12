فيديو لقصر يهشمون منزل عمهم و يعتدون على زوجته يثير غضبا ... زوجة العم تروي التفاصيل

أثار مقطع فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا، بعد أن أظهر مجموعة من الشبان يقومون بتهشيم منزل عمّهم والاعتداء على زوجته في منطقة حي الزهور 4.

وقد استضاف برنامج "60 دقيقة" الذي تقدّمه هدى الورغمي على إذاعة الديوان، عايدة، وهي زوجة العم وصاحبة الفيديو، لتروي تفاصيل الحادثة وما عاشته من عنف وترويع.





رواية زوجة العم





"كنت وحدي في الدار، وبدأوا يرمون بالحجارة ثم اقتحموا المنزل وكسّروا الباب ودخلوا بالعنف... حاولت نداء المساعدة وصوّرت الفيديو لتوثيق الاعتداء."

استمرار الاعتداءات وغياب الردع



"بناتي يعيشون في خوف، والجيران كذلك متضررون من سلوك المعتدين... ما صارش ردع حقيقي رغم تدخل الأمن في أكثر من مرة."

نداء إلى السلطات



قالت عايدة إنها تعيش منذ فترة، مؤكدة أن ما وقع يوم 10 نوفمبر لم يكن الحادث الأول من نوعه، بل حلقة جديدة من سلسلة اعتداءات متكرّرة.وأضافت أن أحد الورثة، وهو ابن سلفها، لم يقبل بنصيبه في الإرث وحاول الاستيلاء على "الجنينة" التي تمثّل مدخل منزلهم، موضحة أن الاعتداء الأخير حصل مباشرة بعد جلسة في المحكمة لم تكن نتيجتها في صالحه.وتابعت قائلة:أكدت المتدخلة أنرغم الشكاوى المتكررة التي تقدّمت بها، قائلة إنها وعائلتها يعيشون "في رعب دائم"، خصوصًا بعد أن طالت الاعتداءات أبناءها الصغار أيضًا.وأضافت:من جانبها، شددت مقدمة البرنامجعلى خطورة الحادثة، معتبرة أن مثل هذه الأفعال تمثل، ودعتإلى التدخل العاجل لإنصاف العائلة المتضررة ووضع حدّ لهذه الاعتداءات المتكرّرة.وخُتمت الحلقة بنداء موجّه إلى الرأي العام والجهات الأمنية بـ"التحرّك السريع قبل أن تتحول مثل هذه الخلافات العائلية إلى جرائم مأساوية تهدد أرواح الأبرياء".