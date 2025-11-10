Babnet   Latest update 07:37 Tunis

مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691189a24947b6.52063649_qnjfmkelpoghi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 07:37 قراءة: 1 د, 22 ث
      
في فقرة "Arrière-Plan" على إذاعة الجوهرة أف أم، تطرّق الاعلاميان خليفة بن سالم وحاتم بن عمارة إلى الأجواء المشحونة التي تسود أشغال مجلس نواب الشعب مؤخرًا، في ظلّ تعدد الاستقالات والعريضة المطروحة لسحب الثقة من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة.

وفي تدخلها، أكدت النائب مجدولين الورغي أنّ العريضة المتداولة لا تستهدف شخص رئيس المجلس، بل تتعلّق بـ"استياء النواب من بعض القرارات الصادرة عن مكتب المجلس دون استشارة مسبقة"، معتبرة أن ذلك "تجاوز لآليات العمل الداخلي" وأنّ الهدف من التحرك هو "تصحيح المسار المؤسساتي وليس خلق صدام داخل البرلمان".

أخبار ذات صلة:
جدل حاد تحت قبة البرلمان بين فاطمة المسدي وسيرين المرابط ...


وأضافت الورغي أنّ كتلة صوت الجمهورية التي تنتمي إليها، كانت من بين الأطراف الممضية على العريضة، مشددة على أن البرلمان يعيش حاليًا "ديناميكية جديدة" تعبّر عن حرص النواب على أداء دورهم الرقابي في كنف الاحترام للمؤسسات.

وفي ردّها على الجدل حول التشنج بين بعض النواب، أوضحت أن "النقاش الحادّ أمر طبيعي في الحياة البرلمانية"، مضيفة: "لسنا في قسم، بل في مجلس منتخب من الشعب، ومن الطبيعي أن تتباين المواقف وترتفع الأصوات أحيانًا".

كما تطرّقت النائب إلى غياب التواصل بين النواب والسلطة التنفيذية، معتبرة أنّ ضعف التنسيق بين الحكومة والبرلمان "يُعطل الفاعلية التشريعية ويؤثر على مناقشة مشاريع القوانين الكبرى مثل قانون المالية"، داعية إلى "تعيين مكلفين بالعلاقة مع مجلس النواب في كل وزارة لضمان تواصل دائم ومثمر".

وختمت الورغي بالقول إنّ البرلمان "لم يعد يتحمل مسؤولية إخفاق أو فشل أي وزارة"، معتبرة أنّ المرحلة الحالية تتطلب "تعاونًا حقيقيًا بين كل مؤسسات الدولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي".



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318196


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:54
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
23°-14
24°-15
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*