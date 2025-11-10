وزير السياحة يؤكد أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بمستقبل السياحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69119828e29f84.19551968_mikegnhqjoplf.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير السياحة سفيان تقية أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة والدول الشقيقة والصديقة للنهوض بمستقبل السياحة في ظل التطورات والتحديات التي يشهدها هذا القطاع



وشدد تقية على التزام تونس بتطوير قطاع السياحة، وذلك خلال مشاركته في في أشغال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، المنعقدة بالرياض من 7 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت شعار "السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل"





وأبرز في هذا الصدد حرص تونس على الرفع من مساهمة القطاع في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لاسيما عبر تشجيع الاستثمار والابتكار والتجديد في مختلف المنتوجات والتجارب السياحية وتنمية المهارات وتطوير الكفاءات



وبمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الأول للجمعية العامة للمنظمة، أجرى وزير السياحة جلسات عمل ثنائية مع وزير السياحة السعودي والأمينة العامة المنتخبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ثنائية ونظرائه من الأردن والعراق

كما التقى تقية، وفق بلاغ صادر الأحد عن الوزارة، وزارء السياحة لكل من لبنان وليبيا والكوت ديفوار وزامبيا والسيشال وجنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية واسبانيا واليونان ونائب الوزير الصيني

ويشارك في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية تأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة، 160وفدا من الدول الأعضاء بحضور 120 وزيرا وأبرز في هذا الصدد حرص تونس على الرفع من مساهمة القطاع في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لاسيما عبر تشجيع الاستثمار والابتكار والتجديد في مختلف المنتوجات والتجارب السياحية وتنمية المهارات وتطوير الكفاءاتوبمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الأول للجمعية العامة للمنظمة، أجرى وزير السياحة جلسات عمل ثنائية مع وزير السياحة السعودي والأمينة العامة المنتخبة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ثنائية ونظرائه من الأردن والعراقكما التقى تقية، وفق بلاغ صادر الأحد عن الوزارة، وزارء السياحة لكل من لبنان وليبيا والكوت ديفوار وزامبيا والسيشال وجنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية واسبانيا واليونان ونائب الوزير الصينيويشارك في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة التي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية تأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة، 160وفدا من الدول الأعضاء بحضور 120 وزيرا