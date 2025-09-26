Babnet   Latest update 11:46 Tunis

القيروان: تلميذة تلقي بنفسها من الطابق الأول إثر حجز هاتفها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 10:54 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أقدمت تلميذة تدرس بالمدرسة الإعدادية بدار الجمعية من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، على إلقاء نفسها من الطابق الأول للمؤسسة التربوية، بعد أن قام إطار تربوي بحجز هاتفها الجوال أثناء الحصة الدراسية.

وأوضح مصدر مطلع لمراسل ديوان أف أم بالجهة، أن التلميذة كانت بصدد استعمال هاتفها داخل القسم حين تفطنت لها الأستاذة، التي قررت حجز الهاتف واتخاذ إجراء تأديبي ضدها.



وقد تم نقل التلميذة على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي بالسبيخة لتلقي الإسعافات الضرورية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315509


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:36
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-21
27°-20
28°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1117,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    