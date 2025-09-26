القيروان: تلميذة تلقي بنفسها من الطابق الأول إثر حجز هاتفها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>

أقدمت تلميذة تدرس بالمدرسة الإعدادية بدار الجمعية من معتمدية السبيخة بولاية القيروان، على إلقاء نفسها من الطابق الأول للمؤسسة التربوية، بعد أن قام إطار تربوي بحجز هاتفها الجوال أثناء الحصة الدراسية.



وأوضح مصدر مطلع لمراسل ديوان أف أم بالجهة، أن التلميذة كانت بصدد استعمال هاتفها داخل القسم حين تفطنت لها الأستاذة، التي قررت حجز الهاتف واتخاذ إجراء تأديبي ضدها.

