سليانة : ضبط استعدادات جني وتحويل الزيتون

Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 14:52
      
ضبطت امس الخميس خلال جلسة عمل بمقر ولاية سليانة استعدادات جني وتحويل الزيتون
وتمسح غابة الزيتون بالجهة،63.5 ألف هكتار من بينها 8 ألاف هكتار غراسات سقوية (أغلبها نظام ري تكملي) 
ويهيمن صنف"شتوي" بنسبة 83 بالمائة حيث يتميز بجودة وقدرة تنافسية عالية مقابل 10 بالمائة صنف شملالي و4 بالمائة وسلاتي و1 بالمائة جربوعي ومثلها سيالي 

وذكرت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة،نورة الزواري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا على هامش الجلسة أن الموسم الفلاحي 2024/2025 تميز بكميات هامة من الأمطار تزامنا مع حاجيات الزيتون ،ومع توفر الظروف المناخية العادية من المنتظر تسجيل صابة معتبرة بالجهة ،مرجحة أن فترة الجني تدوم 4 أشهر(شهر نوفمبر الي غاية شهر فيفري) لتقدر الحاجيات من اليد العاملة بحوالي 2 مليون يوم عمل

وأضافت أن الجهة تعد 25 معصرة بها 27 سلسلة تحويل بطاقة تحويل يومية تقدر ب2100 طن ،وطاقة خزن يومية تقدر بحوالي 6800 ،مشيرة إلى أن كافة المعاصر المتواجدة بالجهة ستكون ناشطة خلال هذا الموسم (باستثناء المعصرة التابعة للمركب الفلاحي محسن الإمام)، وهي كافية لتحويل الإنتاج في ظروف طيبة
وبخصوص مصبات المرجين،أفادت الزواري إلى أن ولاية سليانة تضم 10 مصبات مرجين ،منها 3 مصبات جماعية ببورويس وبوعرادة وسليانة الجنوبية و7 فردية (غير قابلة لإستيعاب كافة الكمية المتوقع إستخراجها لهذا الموسم)، مما يستوجب ايجاد حلول للتصرف في هذه المادة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
وأكدت المسؤولة دورمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في تحسيس أصحاب المعاصر بضرورة رفع النقائص المسجلة بالمواسم الفارطة ،واستكمال الوثائق القانونية و مراسلة خلايا الإرشاد الفلاحي بالمعتمديات حول دعوة أصحاب المعاصر وفلاحي الزيتون لمزيد الإقبال والإنخراط في عملية فرش مادة المرجين ،وتوعيتهم وتحسيسهم بخطورة هذه المادة عند سكبها بطرق عشوائية سواء بالأودية أو بالأراضي الفلاحية 
  واستعرضت الزواري جملة من المقترحات قصد تطوير قطاع الزياتين بالجهة ،ومن بينها مزيد العناية بغابة الزيتون بالتوسع في عملية الري التكميلي لتحسين الإنتاج والإنتاجية من خلال توفير مياه الري خلال فصل الصيف ،والعمل على الحد من تذبذب الإنتاج بتطبيق الحزمة الفنية الملائمة ،فضلا عن تكثيف المراقبة الأمنية للحد من السرقات و تدعيم طاقة الخزن
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
