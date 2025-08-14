فظيع في القصرين :يقتل والده ويدفنه في المنزل !!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بفتح بحث تحقيقي في جريمة قتل بشعة ارتكبها ابن في حق والده. ووفق المعطيات الأولية، أقدم الجاني قبل نحو ثلاثة أيام على إزهاق روح والده ثم قام بدفنه داخل المنزل.



اكتشاف الجريمة



الإجراءات القانونية



تفطن الجيران إلىتنبعث من المنزل، ما دفعهم إلى إعلام السلطات. على الفور، تنقلت الوحدات الأمنية إلى المكان، حيث تم العثور على جثة الضحية ورفعها من قبل مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.تمت معاينة مسرح الجريمة من قبل الجهات المختصة، وأذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي في الحادثة للكشف عن، ومساءلة المتورطين أمام العدالة.