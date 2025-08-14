Babnet   Latest update 09:14 Tunis

فظيع في القصرين :يقتل والده ويدفنه في المنزل !!

Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 08:12
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بفتح بحث تحقيقي في جريمة قتل بشعة ارتكبها ابن في حق والده. ووفق المعطيات الأولية، أقدم الجاني قبل نحو ثلاثة أيام على إزهاق روح والده ثم قام بدفنه داخل المنزل.

اكتشاف الجريمة


تفطن الجيران إلى رائحة كريهة تنبعث من المنزل، ما دفعهم إلى إعلام السلطات. على الفور، تنقلت الوحدات الأمنية إلى المكان، حيث تم العثور على جثة الضحية ورفعها من قبل مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.


الإجراءات القانونية

تمت معاينة مسرح الجريمة من قبل الجهات المختصة، وأذن وكيل الجمهورية بفتح بحث تحقيقي في الحادثة للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها، ومساءلة المتورطين أمام العدالة.


