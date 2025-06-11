عميد المحامين: شاركنا في تنظيم قافلة الصمود وسنواصل دعم شعب غزة بكافة الوسائل

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أكد عميد المحامين التونسيين، الأستاذ حاتم المزيو، أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت شريكًا أساسيًا في تنظيم قافلة الصمود البرية المتجهة نحو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت منذ أكثر من عام وشهدت جهودًا كبيرة من مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي، من محامين، وحقوقيين، وأطباء، وناشطين شبّان.



وأوضح العميد، في تدخّل مباشر ضمن برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الهيئة الوطنية للمحامين عضو رسمي في تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وهي الجهة التي أشرفت على تنظيم القافلة، مشيرًا إلى أن محامين تونسيين بالفعل يشاركون حاليًا ضمن القافلة التي توجد في الأراضي الليبية، في طريقها إلى الحدود المصرية.

