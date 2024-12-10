رئيس نقابة التاكسي الجماعي: "هناك لوبيات تضرب القطاع"

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أكد رئيس الغرفة النقابية لأصحاب سيارات التاكسي الجماعي في تونس، خليفة مصطفى، أن هناك "لوبيات" تعمل على ضرب قطاع التاكسي الجماعي في البلاد، مطالبًا وزير النقل بتعديل القانون المتعلق بالنقل العمومي غير المنتظم.



وأوضح مصطفى في تصريحاته خلال استضافته في برنامج إذاعي على "الجوهرة أف أم"، أن القطاع يعاني من وجود "دُخلاء" يقومون بطلي سياراتهم باللون الأصفر والعمل في هذا المجال دون الحصول على الرخص القانونية. وأضاف أن عدد رخص التاكسي الجماعي في تونس يبلغ حوالي 3600 رخصة فقط على مستوى الجمهورية.





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وأشار مصطفى إلى أن هؤلاء "الدخلاء" ينجحون في الحصول على الرخص بسهولة، بينما يضطر أصحاب المهنة الأصليون للانتظار لفترات طويلة للحصول على التراخيص. كما تحدث عن الحوادث المتعلقة بسيارات التاكسي الجماعي، موضحًا أن هناك اختلافًا في الخطوط وسلوك السائقين، حيث يعمل العديد منهم بحرفية وانضباط. وذكر مصطفى أن نقابته نظمت دورة تكوينية للتوعية وتحسين مستوى السائقين.



ختامًا، شدد مصطفى على ضرورة أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات لحماية قطاع التاكسي الجماعي وضمان حقوق أصحابه، مؤكدًا على أهمية التنقيح القانوني لتجاوز هذه المشكلات التي تؤثر على القطاع.





وأشار مصطفى إلى أن هؤلاء "الدخلاء" ينجحون في الحصول على الرخص بسهولة، بينما يضطر أصحاب المهنة الأصليون للانتظار لفترات طويلة للحصول على التراخيص. كما تحدث عن الحوادث المتعلقة بسيارات التاكسي الجماعي، موضحًا أن هناك اختلافًا في الخطوط وسلوك السائقين، حيث يعمل العديد منهم بحرفية وانضباط. وذكر مصطفى أن نقابته نظمت دورة تكوينية للتوعية وتحسين مستوى السائقين.ختامًا، شدد مصطفى على ضرورة أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات لحماية قطاع التاكسي الجماعي وضمان حقوق أصحابه، مؤكدًا على أهمية التنقيح القانوني لتجاوز هذه المشكلات التي تؤثر على القطاع.