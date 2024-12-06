بعد حرمانه من أي نشاط لـ20 شهرا: الحفناوي يستأنف قرار عقوبته

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البطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي قرر استئناف قرار العقوبة التي فرضتها عليه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، والتي تقضي بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 20 شهرًا بسبب "عدم تواجده في العنوان المحدد للخضوع لاختبارات المنشطات في ثلاث مناسبات خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2024". الحفناوي كلف محامية فرنسية لتمثيله قانونيًا، وقد تم تقديم طلب الاستئناف رسميًا يوم الخميس 5 ديسمبر 2024. يأتي هذا القرار في سياق محاولته إلغاء العقوبة أو تخفيفها، حيث إنها تشكل تهديدًا كبيرًا لمسيرته الرياضية وخصوصًا مع اقتراب المنافسات العالمية الكبرى.