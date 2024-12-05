رياض بالنور: لم يتمّ الكشف بعد عن قيمة جوائز الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

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مشاركة تاريخية في نسخة موسعة

ينتظر العالم قرعة البطولة، التي ستُجرى اليوم الخميس بمدينة ميامي الأمريكية، تمهيدًا لانطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025 بمشاركة 32 فريقًا، وهو أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المسابقة.

أكد رياض بالنور، رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، في تصريح لبرنامج "راف ماق" أن القيمة المالية المخصصة لمشاركة الأندية في كأس العالم للأندية 2025 لم تُعلن بعد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). كما أشار إلى أن 12 شركة عالمية ستكون راعية للبطولة، مع الكشف حتى الآن عن أسماء ثلاث منها فقط.ينتظر العالم قرعة البطولة، التي ستُجرى اليوم الخميس بمدينة ميامي الأمريكية، تمهيدًا لانطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025 بمشاركة 32 فريقًا، وهو أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المسابقة.

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وسيكون الترجي الرياضي التونسي ممثل إفريقيا وتونس في هذا العرس الكروي العالمي.



نظام البطولة الجديد

سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

تُقام المباريات على 12 ملعبًا في 11 مدينة، بما في ذلك ملعب هارد روك بفلوريدا للمباراة الافتتاحية، وملعب ميتلايف في نيوجيرسي للنهائي.



تصنيفات الفرق المشاركة

قسمت الأندية إلى أربعة مستويات، حيث جاء الترجي الرياضي في التصنيف الرابع، بجانب فرق مثل العين الإماراتي، صن داونز الجنوب إفريقي، وإنتر ميامي الأمريكي الذي يضم النجم ليونيل ميسي.



تصنيفات الفرق:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، فلامنغو، بالميراس، ريفر بليت، فلومنينيسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، جوفنتوس، سالزبورغ.

التصنيف الثالث: الهلال، الأهلي، الوداد، مونتيري، كلوب ليون، بوكا جونيور، بوتافوغو.

التصنيف الرابع: الترجي، العين، صن داونز، أوراوا ريد دياموند، إنتر ميامي، أوكلاند سيتي، سياتل واندرز.





آمال كبيرة ومنافسة قوية

تعتبر البطولة فرصة تاريخية للأندية المشاركة لتحقيق مكاسب رياضية ومادية، وسط توقعات بارتفاع قيمة الجوائز مقارنة بالنسخ السابقة التي اقتصرت على 7 فرق فقط.

ومن المنتظر أن تعلن الفيفا قريبًا عن الجوائز المالية التي ستكون عامل جذب إضافي للفرق وللجماهير.