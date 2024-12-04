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الحقائق الأربع: بعد 10 سنوات من سرقة الأدوية، الاطاحة بعون في الصيدلية المركزية اثر شكاية من زوجته

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 07:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
كشف الثلاثاء 3 ديسمبر، برنامج الحقائق الاربع عن ملابسات الاطاحة في جويلية 2024 بعون في مخازن الصيدلية المركزية كان يقوم بسرقة الأدوية منذ سنة 2014.

وبيّن التحقيق الطريقة التي كان يعتمدها العون المذكور لسرقة الأدوية من الصيدلية المركزية والتي تواصلت لمدة 10 سنوات في ظل غياب الرقابة والمتابعة لمخزون الأدوية.

...

واشار التحقيق الي أن العون المذكور كان يستعد لتطوير معاملاته بتهريب الدواء لبيعه في ليبيا قبل ان يتم اكتشاف أمره اثر شكاية من زوجته التي تقدمت من تلقاء نفسها الي مركز أمن في جويلية 2024.
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