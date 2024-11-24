كيفاش تحسبها شهريتك بالتعديل المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2025؟
تم التحدث في برنامج Expresso على اذاعة أكسبريس عن التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس، وخصوصاً ما يتعلق بطريقة احتساب الضريبة على دخل الأفراد وكان ضيف البرنامج نادر الحاج فرج رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين للبلاد التونسية.
و هنا ملخص لأبرز النقاط:
و هنا ملخص لأبرز النقاط:
النقاط الرئيسية حول التعديلات:
تغييرات في الشرائح الضريبية:
الشرائح الضريبية المقترحة تختلف عن الحالية من حيث تقسيم الدخل والنسب المطبقة.
الشرائح الجديدة المقترحة:
من 0 إلى 5000 دينار: معفاة من الضريبة.
من 5000 إلى 10,000 دينار: نسبة 15%.
زيادات تدريجية تصل إلى 40% لمن يتجاوز دخلهم السنوي 50,000 دينار.
التأثير على الرواتب الصافية:
الأشخاص الذين تقل رواتبهم السنوية عن 10,000 دينار سيشهدون انخفاضاً في الضرائب المستحقة.
الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 20,000 دينار ستزيد نسبة الضرائب عليهم تدريجياً.
التزامات التصريح الضريبي:
رغم أن صاحب العمل يخصم الضرائب من المصدر، فإن الموظف مطالب بالتصريح عن دخله كاملاً.
يمكن الاستفادة من تخفيضات إضافية تشمل:
فوائد الادخار (حدود 6000 دينار).
القروض الجامعية.
القروض السكنية.
المساهمات الاجتماعية:
يتم خصم المساهمات الاجتماعية قبل احتساب الدخل الخاضع للضريبة.
هناك اقتراح لزيادة نسبة هذه المساهمات.
التحديات والتبعات:
الضريبة على الدخل يتحملها الأجير بالكامل.
قد يكون هناك حاجة للنقاش بين الموظفين وأصحاب العمل بشأن تأثير هذه التعديلات على صافي الرواتب.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
إذا كنت موظفاً بدخل سنوي أقل من 10,000 دينار، فإن التأثير إيجابي على راتبك الصافي.
إذا كان دخلك السنوي أعلى، فمن المتوقع زيادة في العبء الضريبي.
من المهم تقديم التصريح السنوي للاستفادة من جميع التخفيضات الممكنة.
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