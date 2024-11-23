عفو جبائي بـ4 سنوات: القطاعات المعنية والمستثناة

أكد ماهر النجار، عضو المجلس الوطني لمجلس المحاسبين بالبلاد التونسية، أن العفو الجبائي الموجه للشركات الجديدة والذي يستمر العمل به حتى 31 ديسمبر 2025، يستهدف قطاعي الصناعة والخدمات فقط، مستثنيًا قطاعات أخرى.



تفاصيل العفو الجبائي





القطاعات غير المشمولة

الحالات المستثناة

إعفاء خاص بمناطق التنمية الجهوية

يشمل المرابيح السنوية للشركات أو دخل الأشخاص الطبيعيين لمدة 4 سنوات.الأداء على القيمة المضافة (TVA) والخصم من المورد لا يشملهما العفو.الماليةالطاقة (باستثناء الطاقات المتجددة)المناجمالبعث العقاريالاستهلاك على عين المكانالتجارةمشغلو شبكات الاتصالالشركات المحدثة نتيجة إحالة أو تغيير الشكل القانوني لممارسة نفس النشاط (سواء إنتاج أو خدمة).الأشخاص ذوو صفة شريك أو قرابة من الدرجة الأولى (الزوج/الزوجة، الآباء، الأبناء).لفت النجار إلى أن المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية تنقسم إلى قسمين منها شركات تتمتع بالإعفاء لمدة 5 سنوات وأخرى تتمتع بالإعفاء لمدة 10 سنوات وهي تتمتع أيضا بالإعفاء لمدة 4 سنوات.هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والصناعية، مع استثناء الأنشطة ذات الطابع التجاري أو تلك المتعلقة بالطاقة التقليدية.