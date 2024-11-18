في قضايا فساد مالي شملت مسؤولين كبار ورجال أعمال واخرين : النيابة تعارض تاخير قضايا فساد مالي وتطالب بالمحاكمة

باشرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في عدة ملفات فساد مالي واداري وتبييض اموال ونهب للمال العام شملت الابحاث فيها مسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال معروفين وقد طالب محاكوهم تأخير المحاكمة لانتظار مآل الصلح الجزائي ولمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،فعارضت هيئة الدائرة شأنها شأن النيابة العمومية الطلبات المذكورة مبينين ان تلك القضايا طال نشرها وان بعض القضايا تم تاجيلها لاكثر من 10 مناسبات مطالبين بالحكم حيث قضت الدائرة بالحكم غيابيا ب5 سنوات سجنا في حق رجل الأعمال سليم الرياحي وتخطئته ب774 الف دينار لفائدة الافريقي وذلك في قضية رفعها النادي المذكور على الرياحي منذ سنوات وقد طال نشرها.