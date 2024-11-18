Babnet

في قضايا فساد مالي شملت مسؤولين كبار ورجال أعمال واخرين : النيابة تعارض تاخير قضايا فساد مالي وتطالب بالمحاكمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 08:36 قراءة: 0 د, 41 ث
      
باشرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في عدة ملفات فساد مالي واداري وتبييض اموال ونهب للمال العام شملت الابحاث فيها مسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال معروفين وقد طالب محاكوهم تأخير المحاكمة لانتظار مآل الصلح الجزائي ولمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،فعارضت هيئة الدائرة شأنها شأن النيابة العمومية الطلبات المذكورة مبينين ان تلك القضايا طال نشرها وان بعض القضايا تم تاجيلها لاكثر من 10 مناسبات مطالبين بالحكم حيث قضت الدائرة بالحكم غيابيا ب5 سنوات سجنا في حق رجل الأعمال سليم الرياحي وتخطئته ب774 الف دينار لفائدة الافريقي وذلك في قضية رفعها النادي المذكور على الرياحي منذ سنوات وقد طال نشرها.
أخبار ذات صلة:
5 سنوات سجنا في حق سليم الرياحي وتغريمه ب774 الف دينار لفائدة الإفريقي ...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297666


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 08:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*