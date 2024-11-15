5 سنوات سجنا في حق سليم الرياحي وتغريمه ب774 الف دينار لفائدة الإفريقي

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قضت هيئة الدائرة الجتائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتداىية بتونس بالحكم غيابيا ب5 سنوات سجنا في حق رئيس النادي الافريقي سابقا سليم الرياحي وتغريمه بمبلغ 774 ألف دينار تدفع لصالح فريق باب جديد. وذلك في قضية رفعها عليه النادي الإفريقي .





وفي جلسة المحاكمة طلب محامي المتهم التاخير موضحا ان موكله متواجد بالخارج و يقوم باجراءات تخص جواز سفره حتى يتمكن من العودة الى تونس ،فعارضت النيابة وهيئة الدائرة الجنائية الطلب موضحين أن القضية طال نشرها ولابد من الفصل فيها ، إضافة الى ان المتهم محال بحالة فرار .



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ويعتبر الحكم الابتدائي الصادر من قبل هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي أول القرارات القضائية الصادرة بعد جملة القضايا التي قامت ادارة النادي الافريقي برفعها ضد مسؤولين سابقين بالنادي المذكور ...