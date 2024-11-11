قرر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير فلاحة اسبق وذلك فيما عرف بالتجاوزات المالية والادارية بهنشير الشعال من ولاية صفاقس ...وللاشارة فقد تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق اطار اداري ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي واخرين على ذمة الملف ...