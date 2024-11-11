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بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير فلاحة اسبق

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 21:11 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قرر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير فلاحة اسبق وذلك فيما عرف بالتجاوزات المالية والادارية بهنشير الشعال من ولاية صفاقس ...
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