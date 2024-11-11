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بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 15:27 قراءة: 0 د, 8 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك فيما عرف بالتجاوزات المالية والادارية بهنشير الشعال من ولاية صفاقس ...


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