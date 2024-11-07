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فظيع اثر خلاف في الحافلة بجهة باردو.. يذبح طفل 17 بموس !!

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 09:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
شهدت أول أمس منطقة 20 مارس بمنطقة باردو جريمة قتل بشعة حيث تم ذبح طفل عمره 17 سنة بموس .

وتفيد تفاصيل القضية ان خلافا نشب بين الضحية وشاب داخل الحافلة المتجهة الى منطقة الجديدة من ولاية منوبة فاستل القاتل من تحت طيات ثيابه موس يوسعادة وذبح به الطفل على مستوى رقبته وبالرغم من محاولات اسعافه الا انه توفى .

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وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث في الغرض للقبض على الجاني كما اذنت برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة...


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