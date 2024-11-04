ملف فساد مالي بشركة فسفاط قفصة يحيل شقيق نائب سابق بالبرلمان واخرون على الدائرة الجنائية

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نظرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي في القضية المتعلقة بالتجاوزات، والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بخصوص صفقة نقل 1,6 مليون طن من الفسفاط عبر الشاحنات وملاحقها وقد تم جلب شقيق نائب سابق بالبرلمان ،كما مثل معه في حالة سراح 3 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة وتغيب اخرون وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.



ويواجه المتهمون تهم تعلقت بارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وبمخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك.

