النائب طارق مهدي: 'المهاجرون الأفارقة في صفاقس خلقوا دولة داخل الدولة'

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قال النائب بمجلس نواب الشعب، عن جهة صفاقس الشمالية، طارق مهدي، اليوم الأربعاء، إنّ "إستمرار توافد المهارجين الأفارقة من دول جنوب الصحراء جعلهم يخلقون دولة داخل الدولة".



وأوضح النائب طارق مهدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذا النظام جعل من هؤلاء المهاجرين شبه أصحاب أرض وأصبحت لديهم موارد رزق داخل المخيمات"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الوضع أدّى إلى عودة الإشتباكات بينهم وبين أهالي صفاقس إلى الواجهة من جديد".





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ودعا النائب إلى "ضرورة إيجاد حلّ جذري لترحيل المهاجرين الأفارقة من صفاقس إلى مكان بعيد عن مناطق العمران، وذلك في مكان معيّن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة والقوات العسكرية التونسية"، مشدّدًا على أنّ "أهالي صفاقس لم يعد بوسعهم تحمّل تواجد المهاجرين هناك واستحواذهم على أراضيهم".

ودعا النائب إلى "ضرورة إيجاد حلّ جذري لترحيل المهاجرين الأفارقة من صفاقس إلى مكان بعيد عن مناطق العمران، وذلك في مكان معيّن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة والقوات العسكرية التونسية"، مشدّدًا على أنّ "أهالي صفاقس لم يعد بوسعهم تحمّل تواجد المهاجرين هناك واستحواذهم على أراضيهم".