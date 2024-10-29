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قرماسة تحتضن ملتقى الرياضات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/9/guermassa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 21:46 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكد معتمد منطقة غمراسن من ولاية تطاوين عبد اللطيف السبوعي احتضان منطقة قرماسة السياحية الجبلية تظاهرة للرياضات الجوية منها الطائرات الشراعية بدون محرك و الطائرات الورقية تحت اشراف الجامعة التونسية للرياضات الجوية و التابعة لها و ذلك ايام 1و 2و 3 نوفمبر 2024 وبمشاركة جمعية تطاوين للرياضات الميكانيكة وجمعية اركو للطيران ، الجمعية الرياضية للقفز بالمضلات و الانشطة التابعة ببنزرت و جمعية حسي الجربي جرجيس.

كما أشار المعتمد إلى أن التظاهرة تدخل في إطار الترويج للمناطق السياحية عبر الانشطة الرياضية و من المنتظر أن تنظم الجامعة التونسية للرياضات الجوية و الانشطة التابعة في الفترة القادمة ، 5 راليات متتالية للطائرات جد خفيفة في غمراسن-تطاوين.
موزاييك


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