قرماسة تحتضن ملتقى الرياضات الجوية

أكد معتمد منطقة غمراسن من ولاية تطاوين عبد اللطيف السبوعي احتضان منطقة قرماسة السياحية الجبلية تظاهرة للرياضات الجوية منها الطائرات الشراعية بدون محرك و الطائرات الورقية تحت اشراف الجامعة التونسية للرياضات الجوية و التابعة لها و ذلك ايام 1و 2و 3 نوفمبر 2024 وبمشاركة جمعية تطاوين للرياضات الميكانيكة وجمعية اركو للطيران ، الجمعية الرياضية للقفز بالمضلات و الانشطة التابعة ببنزرت و جمعية حسي الجربي جرجيس.كما أشار المعتمد إلى أن التظاهرة تدخل في إطار الترويج للمناطق السياحية عبر الانشطة الرياضية و من المنتظر أن تنظم الجامعة التونسية للرياضات الجوية و الانشطة التابعة في الفترة القادمة ، 5 راليات متتالية للطائرات جد خفيفة في غمراسن-تطاوين.موزاييك