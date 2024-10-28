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المهدية: الاحتفاظ بشاب قتل ستينيّة واعتدى عليها جنسيا !

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Publié le Lundi 28 Octobre 2024 - 00:31 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا بوقوع جريمة قتل بشعة فجر السبت بمنطقة برج عريف بالمهدية تمثلت في إقدام شاب من مواليد 2005 على قتل إمرأة تبلغ من العمر 62 عاما و الاعتداء عليها جنسيا.
وقد تم القاء القبض على القاتل الذي اعترف بارتكابه للجريمة تحت تاثير المسكرات والمخدرات وتم فتح بحث تحقيقي في الغرض والاحتفاظ بالجاني.
موزاييك


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