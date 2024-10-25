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بطاقة إيداع بالسجن في حقّ نائب في البرلمان عن ولاية سوسة

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Publié le Vendredi 25 Octobre 2024 - 17:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أصدرت أنّ النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نائب بمجلس النواب عن ولاية سوسة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول . ومن المنتظر أن يمثل النائب الموقوف في قضيّة الحال على أنظار الدائرة الجناحية يوم الأربعاء 30 أكتوبر.

وسبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف لموزاييك أنّ موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء 21 أكتوبر 2024 تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر. وقد أكّد صحّة هذه الرواية أحد المسؤولين ببلدية سوسة باعتباره شاهدا على وقائعها.
المصدر موزاييك


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