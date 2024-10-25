بلدية الصمار تدشن ملعبها الجديد لكرة القدم المصغّرة ... فضاء رياضي ومواطني في خدمة الشباب

>عن مشروع فاعل.ة

في اطار برنامج EU4Youth ، الممول من الاتحاد الأوروبي، يقوم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ووكالة التعاون لجمعية البلديات الهولندية بتنفيذ مشروع " السياسات الشبابية ومشاركة الشبان في السياسات العمومية في تونس - فاعل.ة "، الممتد من 2021 الى 2026 وبدعم من مملكة هولندا. ويهدف مشروع فاعل.ة :

تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في الحياة العامة وانخراطهم في صنع القرار

تعزيز ادماج احتياجات وتطلعات الشباب من الجنسين في صياغة السياسات العمومية

تمكين ودعم استقلالية الشباب من الجنسين في مختلف المجالات



وكان قد تم ّ منذ شهر فيفري 2022، تنظيم حلقات نقاش واستشارات مع مجموعة من الشبان والشابات من المدينة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و29 سنة والتي مكنت من التعرف على آرائهم حول تهيئة هذا الملعب الرياضي وطريقة تسييره.وبهذه المناسبة، أكد الكاتب العام لبلدية الصمار، خليفة النويلي أنّ " هذا الملعب هو ثمرة المشاركة الفعّالة لشباب المنطقة الذين انخرطوا في كل مرحلة من مراحل انجازه والذين سيحرصون على ضمان ديمومته وازدهاره. "وسيتولى إدارة الملعب أحد خريجي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية وهو من اصيلي المنطقة وذلك قصد الربط بين التنمية المحلية في الجهة وتوفير فرص عمل لفائدة أبناء المنطقة مما يضمن الإدارة المستدامة والمحلية للملعب. وقد عبّر رشيد، وهو أحد الشبان المشاركين في المشروع عن حماسه وفخره بهذا المشروع قائلا " أنّ هذا الملعب سيكون فضاء للتدريب وخوض المباريات والمشاركة في مسؤولية تسييره وهو يعد أمرا رائعا وحلما يتحقق لفائدة شباب المنطقة."ومن جهتها، أكدت المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، الدكتورة نائلة العكريمي أنّ "هذا المشروع هو تجسيد لرؤيتنا التي تقوم على تعزيز المشاركة البناءة للشباب في تنمية جهاتهم وابراز دورهم كفاعلين رئيسيين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وتمكينهم بشكل مستدام."وفي ذات السياق، قال لسعد عمامي، المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتطاوين أنّ "هذا الملعب يعدّ مثالا حقيقيا على الدمج الفعّال للشباب لتحقيق التنمية المحلية ويتعدى كونه فضاء رياضي ليصبح فضاء للقاء والتطوير والمشاركة في صنع القرار."" لدينا ثقة عميقة وراسخة في قدرات الشباب التونسيين وهذا الفضاء الرياضي سيكون فضاء للإبداع وتعزيز روح المبادرة وبناء مستقبل أفضل" هذا ما قاله Massimiliano Messi، ممثل عن الاتحاد الأوروبي بتونس.ويعد تدشين هذا الملعب الذي تم إنجازه في اطار مشروع فاعل.ة دفعا للرياضة في الصمار كما يمثل مرجعا صلبا لكل المبادرات المجتمعية والرياضية المستقبلية نظرا لتأثيره المستدام على الشباب والأجيال القادمة.