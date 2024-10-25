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الكرم الغربي : ايقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية خطيرة

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Publié le Vendredi 25 Octobre 2024 - 08:56 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكن أعوان اطارات مركز الامن الوطني الكرم الغربي التابع لمنطقة الامن الوطني بقرطاج أول أمس واثر جملة من المداهمات الأمنية من القاء القبض على 20 عنصرا مفتش عنهم من المصنفين خطيرين بالمنطقة ومحل العديد من مناشير التفتيش بالاضافة الى حجز كميات من المسروق وارجاعها لاصحابها وحجز كميات من المخدرات.

باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

...

يذكر ان اعوان مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي نجحوا مؤخرا في الكشف عن عدة عصابات اجرامية خطيرة تنشط في مجال السطو والسرقات وترويج المخدرات والسرقات ....


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