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عامين سجنا في حق سنية الدهماني

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 17:00 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة تونس بعامين سجنا في حق المحامية سنية الدهماني وذلك على معنى المرسوم 54 بسبب تصربح اعلامي أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس.
يذكر ان الدهماني حوكمت ب8 أشهر سجنا على خلفية تصريح اعلامي أخر...


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