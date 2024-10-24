عامين سجنا في حق سنية الدهماني

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قضت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة تونس بعامين سجنا في حق المحامية سنية الدهماني وذلك على معنى المرسوم 54 بسبب تصربح اعلامي أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس.

يذكر ان الدهماني حوكمت ب8 أشهر سجنا على خلفية تصريح اعلامي أخر...