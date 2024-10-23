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احكام بين عامين و3 سنوات سجنا في حق رئيس بلدية سابق ومستشارين بلديين

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 11:23 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقابس حكما ب3 سنوات سجنا في حق رئيس بلدية سابق من اجل تهمة اخذ عطايا ومنح واستخلاص فائدة لا وجه له فيها ،كما قضت بعامين سجنا في حق 17 مستشارا من المجلس البلدي السابق


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