احكام بين عامين و3 سنوات سجنا في حق رئيس بلدية سابق ومستشارين بلديين

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 | 20 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:01
17:34
15:08
12:11
06:35
05:08
الرطــوبة:
% 73
26°
24°
الــرياح:
2.06 كم/س
20°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
25°-20
27°-21
27°-20
26°-21
26°-21
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 41 436) الافراج عن رضا شرف الدين مقابل ضما
( 38 436) حذر نصر الله من اغتياله، من هو محم
( 32 407) سوسة: فيضانات وانجراف عدد من السيا
( 29 906) مصادر أمنية: حسن نصر الله في مكان
( 26 224) من هي الناشطة السياسية هالة غربيّة
( 25 844) تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال نصر ا
( 25 781) كميات الأمطار التي تم تسجيلها بول
( 24 821) صور من الأقمار الصناعية تظهر تدمير
( 21 802) قرار قضائي في حق رياض بن فضل
( 21 402) بعد ادعاء منعه دخول الروضة الشريفة
( 21 259) ''منع نسيبة بن علي من السفر''.. وز
( 20 335) عاتكة شبيل : قيس سعيد يحبّ الشّعب
( 19 559) تصفيات كاس افريقيا للامم 2025 : م
( 19 403) جريمة قتل الصيدلانية بحدائق قرطاج.
( 19 007) خلال مناقشة تعديل قانون الانتخابات
( 18 270) من هو محمد المشاري وما القصة وراء
( 18 118) صورة اليوم... والي بن عروس السابق
( 18 040) تقرير إسرائيلي: الجميع احتفلوا بعد
( 18 024) "لغة منحطة قليلة الأدب".. وزير خار
( 17 907) رئاسية 2024: ثلاثة أحزاب تعلن عن
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 296250