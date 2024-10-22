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القيروان: حادث مرور يسفر عن 6 وفيات

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 15:04 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أفاد مصدر طبّي بوحدة الجراحة بمستشفى الأغالبة مراسل اذاعة الجوهرة أف أم بالجهة، بأنّ حادث مرور جدّ ظهر اليوم بالطريق الوطنية رقم 3 بين الشبيكة و حاجب العيون، أسفر عن 6 وفيات، بينما تمّ إخضاعُ 3 مصابين آخرين للرعاية المُشدّدة.


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