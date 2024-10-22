شارك في قتل عسكريين وذبح رعاة ... جلب الارهابي اسامة الخزري للمحاكمة

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احضرت صباح اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،الارهابي الخطير اسامة الخزري وذلك لمحاكمته على خلفية صعوده الجبل والمشاركة في عدة أعمال ارهابية.

وطلب محاميه مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.



وللتذكير فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاعدام شنقا حتى الموت مرتين في حق العنصر الارهابي والقيادي بكتيبة " أجناد الخلافة" أسامة الخزري وذلك بسبب قيادته هجوما على بنك بالقصرين ومشاركته في قتل المواطن خالد الغزلاني.



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وتفيد أطوار القضية أن عناصر من كتيبة " أجناد الخلافة" الارهابية ومن بينهم العنصر أسامة الخزري عمدوا خلال شهر نوفمبر سنة 2018 الى مهاجمة فرع بنكي بالقصرين بواسطة أسلحة نارية والسطو على مبلغ مالي قدره أكثر من 100 ألف دينار ثم توجهوا لاحقا الى منزل الشهيد خالد الغزلاني بسبيطلة وقتله باستعمال الرصاص .



كما قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الارهاب بسجن خمسة متهمين اخرين بين عامين وعشرة اعوام بعد أن بينت التحقيقات مشاركتهم في تقديم الدعم اللوجيستي للعنصر الارهابي أسامة الخزري.