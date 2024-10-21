اليوم: انطلاق التسجيل لاجتياز مناظرة السيزيام وامتحاني النوفيام والبكالوريا

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ينطلق اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 وإلى غاية 19 نوفمبر المقبل، التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (السيزيام) ولاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني (النوفيام) وامتحان البكالوريا دورة 2025.



ويهم التسجيل بالنسبة لمناظرة السيزيام تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة.





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وعلى الراغبين في اجتياز المناظرة، التسجيل عبر الموقع six.education.tn وطباعة مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.



كما يُفتَح اليوم باب التسجيل لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني، بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام والتقني المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة والمترشحين بصفة فردية.



ويتعيّن على الراغبين في الترشح لاجتياز أحد الامتحانين التسجيل عبر الموقع الالكتروني neuf.education.tn



ويجب على المترشح سحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.



ويتعين على المترشحين بصفة فردية تسليم الوثائق للمندوبية الجوية للتربية المعنية أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.



كما ينطلق اليوم التسجيل عن بعد أمام المترشحين لإجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2025.



ودعت وزارة التربية في بلاغ سابق لها، تلاميذ السنة الرابعة الثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني bac.education.tn مشددة على ضرورة سحبهم لمطالب الترشح وإرفاقها بجميع الوثائق وتسليمها إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.



و أضافت الوزارة أنه يتعين على المترشحين بصفة فردية إرسال مطلب الترشح عبر المندوبية الجهوية للتربية المعنية عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم وذلك في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024.