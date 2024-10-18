الطيب السويسي المختص في حوكمة الشركات.... الاقتصاد التونسي يعيش أزمة بسبب أسباب داخلية وأخرى عالمية

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قال الطيب السويسي المختص في حوكمة الشركات، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، إن الاقتصاد التونسي يعيش أزمة بسبب أسباب داخلية وأخرى عالمية.

وأوضح السويسي لدى استضافته في برنامج le mag express، أن الاقتصاد بقي طيلة حوالي 50 سنة تحت هيمنة اللوبيات ونظام غير منفتح، ومنغلق وبشكل غير عادل.



واعتبر أن الفساد هو الذي أضر بالاقتصاد، معتبرا أن نسبته في تونس قاربت 85 بالمائة، مبينا أن الاقتصاد غير الموازي لا يشمل التجارة فقط.



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وأكد أن تونس تزخر بالكفاءات والموارد البشرية، غير أن البيروقراطية والمنظومة ككل والمناخ بشكل عام لا يسهل بعث المشاريع والشركات، وفق تأكيده.



كما اعتبر أنه يتواصل الاهتمام بالجانب السياسي بدل الخوض في مواضيع أهم هي خلق الثروة والاستثمار بشكل أفضل، ووضع رؤية مستقبلية، مضيفا “لا بد من ثقافة اقتصادية .. لضمان اقتصاد صلب”.



وأردف “القطاع الخاص مهم للغاية، ولكن الدولة هي المسؤولة .. في تونس نعمل 150 يوما فقط في الواقع طيلة 365 يوم”، مؤكدا أن “الدول تتقدم سوى بالعلم والعمل، ولا بد من العمل معا”.



وشدد على ضرورة حسن استغلال الموقع الاستراتيجي لتونس، مضيفا “يجب تغيير العقلية ونظام العمل وتقليص البيروقراطية والنرجسية، وحسن استغلال الثروات الوطنية”.





وأكد أن تونس تزخر بالكفاءات والموارد البشرية، غير أن البيروقراطية والمنظومة ككل والمناخ بشكل عام لا يسهل بعث المشاريع والشركات، وفق تأكيده.كما اعتبر أنه يتواصل الاهتمام بالجانب السياسي بدل الخوض في مواضيع أهم هي خلق الثروة والاستثمار بشكل أفضل، ووضع رؤية مستقبلية، مضيفا “لا بد من ثقافة اقتصادية .. لضمان اقتصاد صلب”.وأردف “القطاع الخاص مهم للغاية، ولكن الدولة هي المسؤولة .. في تونس نعمل 150 يوما فقط في الواقع طيلة 365 يوم”، مؤكدا أن “الدول تتقدم سوى بالعلم والعمل، ولا بد من العمل معا”.وشدد على ضرورة حسن استغلال الموقع الاستراتيجي لتونس، مضيفا “يجب تغيير العقلية ونظام العمل وتقليص البيروقراطية والنرجسية، وحسن استغلال الثروات الوطنية”.