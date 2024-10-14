تفاصيل جديدة حول حادث اصطدام يخت سعودي فاخر برصيف الميناء الترفيهي ببنزرت

وأضاف بن عمّار، خلال مداخلته في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أنّه تمّ تسجيل أضرار مادية للرصيف ولليخت، مُشدّدا على أنّ تحديد المسؤوليات واضح، والرُبّان هو الذي يتحمل المسؤولية و لسيت للميناء أيّة مسؤولية، حسب تعبيره.

وأكدّ المتحدّث، أنّ الميناء الترفيهي ببنزرت، يُعتبر أكبر ميناء ترفيهي في تونس ومن بين أكبر الموانئ الترفيهية في البحر الأبيض المتوسط، وسَبق له استقبال يخوت من الحجم الكبير التي تجاوز طولها 100 متر ولم يقع سابقا تسجيل أيّ حوادث مُماثلة للحادثة الأخيرة، كما أبرز أنّ اليخت الذي اصطدم بالرصيف سعودي وسَبَقَ له أنْ دَخَلَ إلى ميناء بنزرت.وبخُصوص الخسائر، بيّن بن عمّار أنّ إدَارَة المِيناء شَرَعَتْ منذ يوم الجمعة في الإجراءات، وقام الخُبراء بالمُعَاينات الأوّلية للأضرار والخسائر في إطار التقييم.وكان الميناء الترفيهي ببنزرت سجل يوم الجمعة الماضي حادثة متمثلة في اصطدام يخت من الحجم الكبير مما الحق اضرارا وصفت بالجسيمة باليخت و اليخت وهو على ملك رجل أعمال سعودي قد وصل إلى الميناء الترفيهي ببنزرت الجمعة في حدود الساعة منتصف النهار والنصف قادما من إيطاليا للتزود بالوقود حين فقد الربان السيطرة عليه واصطدام بالرصيف