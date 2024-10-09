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الإبقاء على وائل نوار وزوجته ولؤي الخماسي بحالة سراح

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 11:36 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالإبقاء بحالة سراح على الناشطين بالمجتمع المدني وائل نوار وزوجته ولؤي الخماسي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث والسماعات اللازمة مع وائل نوار وزوجته ولؤي الخماسي وذلك بخصوص الأبحاث المتعلقة بالأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة مساء الاثنين 7 أكتوبر 2024 بمناسبة مسيرة إحياء ذكرى طوفان الأقصى.
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وكانت وزارة الداخلية أشارت في بيان لها الي ان عددا من العناصر المشاركة في المسيرة بتاريخ 7 أكتوبر والمعروفة بسلوكها العنيف استعملت المقذوفات والشماريخ الحارقة للاعتداء على الوحدات الأمنية المكلفة بتأمين المسيرة.
وقالت الوزارة في بيانها ان المصالح الأمنية تولت إعلام النيابة العمومية في إطار القانون والتنسيق معها قصد مباشرة الأبحاث العدلية اللازمة ضد كل من عمد إلى إتيان هذه الاعتداءات.


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