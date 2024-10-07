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قرار قضائي في حق احدى شقيقات ليلى الطرابلسي

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 13:12 قراءة: 0 د, 26 ث
      
باشرت صباح اليوم الإثنين 7 اكتوبر 2024 هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف قضية تعلقت بارتكاب فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه احدى شقيقات ليلى الطرابلسي ،وقد بين محاميها ان قرار دائرة الاتهام وقع الطعن فيه بالتعقيب طالبا التاخير لانتظار قرار محكمة التعقيب ،وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر .
وبينت الدائرة انه نبه على المتهمة بالحضور لكنها لم تحضر الجلسة .
وقد قررت هيئة الدائرة الجنائية تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل استجابة لطلب محامي المتهمة .


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