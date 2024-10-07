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عاتكة شبيل : قيس سعيد يحبّ الشّعب والشّعب يحبّو والعائلة كانت سندا له في الحملة ولا تتدخل في السلطة‎

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 08:40 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قالت مساء الاحد 6 أكتوبر، شقيقة حرم رئيس الجمهورية، عاتكة شبيل ان نتائج سبر الاراء تبيّن ان شعبية الرئيس قيس سعيد لم تتراجع باعتبار أنه حقق نتائج قريبة من نتائج انتخابات 2019.

وأضافت في تصريح لاذاعة موزاييك " الشعب مازال متمسكا بالرئيس قيس سعيد على نظافتو وجديته ووطنيته وتمسكه يالسيادة وحبه للشعب متاعو".
وتابعت قائلة "هذا الحب متبادل هو يحب الشعب متاعو والشعب يحبو".
...

وبخصوص دور العائلة قالت عاتكة شبيل ان العائلة كانت سندا له في الحملة الانتخابية لكن وخلافا لما يُتداول فان العائلة لا تتدخل فس السلطة وفي قرارات الرئيس وعمله.


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