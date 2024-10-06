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عضو حملة قيس سعيّد: كنا ننتظر هذه الأرقام..وسنضع اللبنات الأولى للبناء والتشييد

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 21:04 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أكد مدير شركة سيغما كونساي حسن الزرقوني، خلال تقديمه لنتائج سبر الآراء عبر القناة الوطنية الأولى، أن قيس سعيد تحصل على أصوات بنسبة 89.2 بالمائة يليه العياشي الزمال بنسبة 6.9 بالمائة ويليه زهير المغزاوي بنسبة 3.9 بالمائة.

وفي هذا الإطار قال عضو الحملة الإنتخابية لقيس سعيّد، عبد السلام الحيدوري، اليوم الأحد 06 أكتوبر 2024، ” كنا نتوقع هذه الأرقام، والمواطن التونسي ذكي وقد اختار وراهن على مشروع وعلى الاستاذ قيس سعيد وعلى معركة التحرير ونسبة البناء والتشييد..”

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وأضاف، خلال تدخله هاتفيا على امواج اذاعة اكسبراس أف أم “إن النتيجة مشرفة جدا مهما كانت الأرقام ولا تُغطي توجه الشعب التونسي للقطع مع ماضي العنف والارهاب والتفقير نحو معركة التحرير وبناء التشييد..”

وأفادالحيدوري، ننتظر الكثير وسنضع اللبنات الأولى للبناء والتشييد.

وللإشارة فقد بلغت النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بتونس 27,7 بالمائة، أي ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخبا، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين 7 أكتوبر على الساعة السابعة ونصف مساء، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم هيئة الإنتخابات محمد التليلي المنصري.


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