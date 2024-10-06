مدير حملة قيس سعيد .. 'أعتقد أن مرشحنا بلغ درجة الرئيس الرمز بنسبة 89.2 بالمائة '

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قال نوفل سعيد مدير حملة المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد مساء اليوم الأحد انه يعتقد أن مرشحهم بلغ درجة الرئيس الرمز بعد حصوله على نسبة 89.2 بالمائة من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل حسب ما أظهرته نتائج تقديرية لشركة 'سيغما كونساي'

وأضاف المصدر ذاته في تصريح للنشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية الأولى ان هذه النسبة تعكس منسوب الثقة بين الحاكم و المحكوم و تمثل ضمانة لاستقرار مؤسسات الدولة و البلاد و النظر بتفاؤل الى المستقبل.



وشدد على أن نسبة التصويت التي أظهرتها التقديرات عصية عن التشكيك و يجب القبول بها حيث قال الشعب كلمته وينبغي البناء على ذلك و المضي الى الأمام



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وبين أن الشعب يريد البناء و التشييد هو عنوان المرحلة القادمة حيث سيتم المضي نحو بناء مستقبل جديد للبلاد بعد أن تم توفير الآليات للشعب للتعبير عن ارادته

المصدر: الديوان