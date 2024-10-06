رئاسية 2024 : قيس سعيد يدلي بصوته

قام صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، والمترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 بواجبه الانتخابي وذلك بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية حي النصر بالعاصمة