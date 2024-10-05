صمت انتخابي في تونس

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انطلقت في تونس اليوم السبت فترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية و التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع.



ويحجر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر سبر الآراء.





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وستُجرى الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر الحالي على أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز تاريخ 9 أكتوبر 2024.