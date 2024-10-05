صمت انتخابي في تونس
انطلقت في تونس اليوم السبت فترة الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية و التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع.
ويحجر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر سبر الآراء.
ويحجر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر سبر الآراء.
وستُجرى الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر الحالي على أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز تاريخ 9 أكتوبر 2024.
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