اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 14:42
      
تختتم اليوم بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات فعاليات الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية التي أقيمت على مدى 3 أيام.
وشهدت الدورة تنظيم عرض موسيقي بإمضاء العازف التونسي المتميز زياد الزواري، ومسابقات للمنتمين للنوادي من مختلف الجهات. كما تم بالمناسبة تدشين مسلك إبداعي من خلال العرض التنصيبي "سنابل" للفنانة أسماء عبدلاوي، مصحوبًا بعرض أدائي "ذاكرة رسم".


وتم بالمناسبة افتتاح معرض استيعادي للفنان التشكيلي الراحل عبد الرزاق الساحلي، فضلا عن افتتاح المعرض الوطني لنوادي الفنون التشكيلية وتقديم عرض كوريغرافي جسّد ثراء التعبير الفني وتنوّع تجلياته.
وكانت التظاهرة افتتحت في أجواء احتفالية وأشرفت عليها والية نابل هناء شوشاني وبحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية والسلط الجهوية والمحلية وكوكبة من الفنانين التشكيليين.


ويأتي تنظيم هذه التظاهرة السنوية في إطار دعم وزارة الشؤون الثقافية لمختلف أشكال التعبير الفني، وتعزيز دور نوادي الفنون التشكيلية في تأطير المواهب الشابة وتكريس إشعاع الفعل الثقافي بمختلف الجهات.
